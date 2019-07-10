أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن -فى اليوم الخامس منذ فتح الباب- إلى 51 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019 - 2020.

وأضاف «عطا»، فى بيان اليوم، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

أكاديميون: يجب تعميمها على كل الكليات.. وتعدد معايير القبول مهم لتحسين جودة الخريج

وأكد أكاديميون ضرورة تعميم وتطبيق نظام اختبارات القدرات كشرط للقبول بجميع الكليات بالجامعات الحكومية، موضحين أنه أسلوب علمى متبع فى الجامعات العالمية، وأشاروا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على مجموع الطالب فى الثانوية العامة للقبول بالجامعات، منوهين إلى ضرورة تعدد معاييرها ووضعها بأسس أكثر موضوعية ودقة حتى تناسب قدرات كل طالب.

وقال الدكتور على جبلى، رئيس لجنة الترقيات لعلم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، إنه يجب تعميم نظام اختبارات القدرات على كل الكليات بالجامعات الحكومية، مشيراً إلى أنه اتجاه علمى وحديث متبع فى معظم الجامعات الأجنبية المتقدمة.

وأضاف «على»، لـ«الوطن»، أن كل كلية تعتبر بمثابة مهنة جديدة يجب أن يتمتع صاحبها بمجموعة عالية من القدرات والمهارات للاستعداد لها، لافتاً إلى أن طبيعة مضمون وتخصص كل كلية هو المعيار الأساسى لوضع نظام الاختبارات، مؤكداً أن «كشف استعداد الطالب للكلية مسألة مهمة للغاية»، وأن تطبيق وتعميم نظام اختبارات القدرات بالجامعات المصرية والحكومية، سيسهم فى تحسين جودة ومنتج الخريج المصرى كى يكون مؤهلاً ومنافساً بقوة لسوق العمل محلياً ودولياً.

من جانبه، قال الدكتور سعيد خليل، الخبير التربوى، إن اختبار القدرات هو قياس مدى استعداد الطالب للعمل أو الدراسة بالكلية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لتطبيق نظام القدرات على كليات التربية بجميع تخصصاتها، مستطرداً: «على سبيل المثال خريج كلية التربية لا بد أن يكون مُعلماً حتى نستأمنه على تعليم أولادنا».

وتابع: إذا قرر المجتمع الجامعى تعميم اختبارات القدرات بجميع الكليات، فيجب التأكد أولاً من جاهزيتها، سواء كانت من النواحى اللوجيستية أو الإمكانيات البشرية كى يتم التطبيق على أكمل وجه.

وأكد الدكتور أشرف محرم، الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه يجب تعدد معايير القبول بالجامعات، قائلاً: «يجب ألا يكون معيار مجموع الثانوية العامة هو المعيار الأوحد فى القبول بالجامعات»، مضيفاً أن تعميم اختبارات القبول بشكل موضوعى بالكليات سيسهم بشكل كبير فى حل مشكلة الاعتماد على مجموع الطالب فقط فى الثانوية العامة. وأشاد «محرم» بنظام القدرات المطبق هذا العام بكليات الإعلام على مستوى الجامعات الحكومية، مؤكداً أنها ستكون بمثابة نواة حقيقية للقضاء على الواسطة والمحسوبية إذا تم تطبيقها جيداً بالضوابط التى أقرت من أجلها.

"كليات الفنون بحلوان": استقبلنا 400 طالب منهم 300 أدوا "الاختبارات"

وقال الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، رئيس لجنة قطاع كليات الفنون بالأعلى للجامعات، إن «الكلية استقبلت منذ بدء التسجيل لاختبارات القدرات أكثر من 400 طالب قاموا بأدائها، فضلاً عن تسجيل أكثر من 300 حتى الآن عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق».

وأضاف «قنديل»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «هناك اتجاهاً لدى بعض القطاعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتعميم نظام اختبارات القدرات على العديد من الكليات سواء كانت ذات طابع علمى أو أدبى»، مؤكداً أن نظام الاختبارات الإلكترونية الموحدة الذى تم تطبيقه هذا العام أثبت نجاحه حتى هذه اللحظة، نظراً لأنه أتاح للطلاب الاطلاع والمعرفة عن الكلية التى يرغبونها.

وأكد عميد كلية الفنون الجميلة أن جدول اختبارات الامتحانات الإلكترونية موحَّد بين جميع الكليات وتم تقسيم مواعيده لمدة 3 أيام ولفترتين، وذلك من أجل إتاحة فرصة كبيرة لجميع الطلاب للالتحاق، والاطلاع أكثر على المعلومات والمهارات التى تحتاجها كل كلية يؤدى بها الطلاب الاختبارات.