أكد الإعلامي نشأت الديهي، خلال تعليقه على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس يّطمح أن تتحول مصر لمركز رئيسي للكهرباء بالمنطقة، وذلك خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، على قناة "TeN".

وأوضح الديهي، أن الرئيس السيسي وجهه باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتطوير بنيتها التحتية، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع الكهرباء الآن نتيجة عمل وجهد لم يحدث من قبل، كما وجه تحية على الهواء لقطاع الكهرباء بسبب الإنجازات التي قام بها خلال الفترة الماضية.

وتابع: "إحنا في شهر 7 عز الصيف، والكهرباء مش بتقطع زي ما كان بيحصل"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لديه بعد نظر حيث يطمح أن تتحول مصر لمركز رئيسي للطاقة الكهربائية في المنطقة، كما أكد أن قطاع الكهرباء قطاع واع يجب أن يأخذ حقه في الاهتمام، وأن نقوم بتطوير البنية التحتية الخاصة به.

وعلى جانب آخر، علق الإعلامي نشأت الديهي، على موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بتلقي رشوة بقيمة مليوني جنيه، حيث ذكر أن مجلس النواب لن يتستر على وجود فاسدين به.

وتابع الإعلامي: "يخطئ من يظن أن الحصانة هتنفعه، مفيش حد على راسه ريشة"، كما أن الرقابة الادارية أحبطت استيلاء منتحل صفة بجهة سيادية على أرض بـ 5.4مليار جنيه، موجهًا حديثه للمواطنين: " بطمن الناس وأهالينا، كل واحد إنتوا عارفين أن فلوسه حرام وضحك علي البلد وخد أراضي ورخص مصانع، والله ملفاتهم الآن مفتوحة".