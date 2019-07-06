حرص الإعلامي نشأت الديهي، على التواجد في استاد القاهرة، لمؤازرة المنتخب الوطني، في مباراته أمام جنوب أفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، ضمن الدور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

ونشر "الديهي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من داخل الاستاد، مع والدة أحد شهداء الشرطة، مُعلقًا عليها بقوله: "لن ننسي شهداءنا الأبطال.. ستاد القاهرة يتزين بأسر الشهداء".

وكتب نشأت الديهي، الحديث الذي دار بينه وبين والدة الشهيد، بقوله: "قالت: ربنا يبارك فيكم لمصر.. قلت: رحم الله الشهيد لولاه ما كنا هنا.. قالت: كلنا فداء لمصر.. قلنا معًا: تحيا مصر".