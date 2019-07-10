كعادته اليومية، خرج من منزله باحثاً عن رزقه، حاملاً همّ أسرته الصغيرة، لا يعلم ما يخبئه الغيب، يقبل بأى عمل مهما كانت خطورته، ليوفر لأطفاله جنيهات قليلة تسد جوعهم، وجد رزقه فى عمل شاق لهدم «شونة قطن»، وعلى الفور باشر مهمته إلا أن القدر كتب نهاية حياته، عقب انهيار سقف الشونة على رأسه.

بداية الواقعة كانت بإخطار تلقاه اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بانهيار جدران وسقف العقار رقم 51 شارع «الأشوان»، بمنطقة كوم الشقافة، اليوم، ووجود متوفى، فانتقل مأمور وضباط القسم برفقة قوات إدارة الحماية المدنية وسيارة الإسعاف ومسئولى حى غرب إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار عبارة عن «شونة مكابس القطن»، مملوكة لبنكى مصر والأهلى، ومكونة من 3 طوابق، وكشفت المعاينة أنه أثناء القيام بأعمال هدم الشونة، انهار السقف والسلم، مما أدى إلى مصرع شخص يُدعى «أحمد عبدالعزيز محمد»، 48 عاماً، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة.

«سعيد حسن» أحد العاملين بالموقع وزميل العامل المتوفى، قال إن الضحية كان يتمتع بنشاط وهمة وجدية فى العمل، ودائماً يُنفّذ ما يطلب منه، لكسب لقمة العيش ليعود إلى أطفاله الثلاثة، لافتاً إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنقاض السقف المنهار، وناشد المسئولين مساعدة أسرته الصغيرة، بعد أن فقدت عائلها الوحيد.