وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة، الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على وضع حد أدني للمعاشات بقيمة 900 جنيه، وذلك بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وطبقا للمادة 163 بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي وافق عليها مجلس النواب، تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المُستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيهًا و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.

ويتم إيقاف صرف الزيادة، علي حسب المادة، في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد، وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.