وافق مجلس النواب في جلسته المسائية، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات والمعاشات الجديد، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته في جلسة طارئة مساء اليوم، لإقراره في الجلسة البرلمانية غدا بشكل نهائي.

وكشف عبدالعال، عن تواصله مع مجلس الدولة لعقد جلسة مسائية اليوم لمراجعة التشريع، لإقراره بالبرلمان خلال جلسة غدا الخميس.

وحذر عبدالعال، عقب الموافقة على القانون والذي يصل عدد مواده إلى 170، الحكومة من تقديم تعديلات جديدة على نصوص مشروع القانون بعد مناقشتها وإقرارها في البرلمان، قائلًا: "في هذه الحالة سيتم إرجاء التصويت عليه نهائيا لدور الانعقاد القادم والأخير.

ووجه رئيس النواب، حديثه للحكومة في نهاية الجلسة قائلًا: "أعتقد إنه ما كان يجب أن ينظر هذا القانون في هذا التوقيت، مع نهاية دور الانعقاد فالحكومة وضعتنا في موقف حرج وقبل ذلك كنت قد نبهت بخصوص عرض مشروعات القوانين الخطيرة في نهاية دور الانعقاد"، رغم أن المواعيد الدستورية للبرلمان معروفة، مضيفًا: "سأرسل الدستور في نسخته الإلكترونية والورقية للحكومة للاطلاع عليها".