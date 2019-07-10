كلف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، النائب أحمد السجيني الآمين العام لائتلاف دعم مصر، مهمة تواجد الاعضاء غدا ،وحضور الجلسة البرلمانية وذلك للانتهاء من اقرار مشروعات القوانين المتبقية في دور الانعقاد الحالي، حتى يتمكن المجلس من فض دور الانعقاد والذى انتهى وفقا لمدته القانونية في 30 يونيو الماضي.

وقال عبدالعال مداعبًا السجيني: "لدي رصيد عندك ويسمح لي بأن أطالبك بتواجد النواب داخل القاعة حتى نتمكن من إقرار القوانين المتبقية.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد عقد على مدار اليوم، 4 جلسات وانتهى فيها من مناقشة 5 مشروعات قوانين، وكأن من أبرزها مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذي يعد أحد ركائز الدولة في تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، غدا، أخر جلساته حال التزام النواب بالحضور للتصويت على التشريعات المتبقية على جدول أعمال دور الانعقاد الحالي.