أشاد محمد نجم، الباحث الاقتصادي، بتراجع التضخم في مصر لأدنى معدلاته منذ 3 سنوات، حيث ذكر أن تراجع معدل التضخم في حد ذاته يدل على تحسن الاقتصاد المصري، بعد أن كانت هناك تجاوزات سعرية من قبل تجار الجملة والقطاعي، ورفع الأسعار بعد خفض الدعم بشكل تدريجي، إلا أنه لم يحدث في الوقت الحالي.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن الاسعار في الأسواق حاليا في انخفاض مستمر، وإذا لم يكن هناك انخفاض فهناك استقرار، مؤكدًا أن تراجع التضخم يُحافظ على استقرار الأسعار والأوضاع الأمنية والمجتمعية.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم في مصر يمهد الطريق نحو تقليل الفائدة، وبالتالي يتم تقليل الاقتراض من الخارج، ما يعود بالنفع على القطاع الخاص، الذي بدوره يزيد الاستثمار ويوفر فرص عمل للشباب، مؤكدًا أنه بشكل عام فإن خفض التضخم له نتائج اقتصادية هائلة على كافة المستويات.

من جهة أخرى، ذكر أن المؤشرات الاقتصادية التركية متهورة ومرتبكة وبدأت بعزل محافظ البنك المركزي، وهذا أثر على التأثير على الاقتصاد التركي، حيث إن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته أمر خاطئ كون البنك المركزي مستقل، كما أن تداولات العملة التركية حاليا في وضع حرج.