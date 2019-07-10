"أسلوبه متكبر وحديثه متناقض"، هكذا وصف أحد المواطنين ويدعى أحمد علي الطبيب المزيف في كفر الشيخ، حيث ذكر أنه لجأ إليه بعد مرض والدته، استنادا على شعبيته الكبيرة في المحافظة.

وأضاف "علي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن والدته كانت تعاني من التهاب العصب السابع، ما دفعه للحصول على إجازة من عمله بالإمارات، والعودة سريعًا إلى بلدته في كفر الشيخ، حيث ذهب إلى الطبيب المزيف كونه شهير ولافتاته تغرق المحافظة، مستطردًا: "كنت قلقان على الحاجة، فقولنا نروح للي قدامنا ده، ومكنش فيه وقت ولا جه في دماغنا نتأكد من أنه دكتور".

وأشار إلى أن حديث الطبيب المزيف غير منطقي ومتناقض، حيث قال (الطبيب) لوالدته أن حالتها تحتاج إلى راحة نفسية وكتب لها الكثير من الأدوية، ثم أوهمها أنها مصابة بمرض السكري، فزاد من مرضها، متابعا: "عنفته.. إزاي يقول لوالدتي أنها مريضة بالسكر أمامها".

وأكمل: "والدتي أخدت العلاج اللي الدكتور كتبه لمدة 3 أيام، وبعدها روحنا لطبيب تاني مشهور بقى لحق الحالة وقالها: مفيش سكر، ولو كنتي كملتي على العلاج اللي معاكي كنتي موتي".

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى برئاسة المستشار بهاء الدين المريي، قضت، أمس الثلاثاء، بإحالة حسام عيسى، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة.

وألقت قوات الشرطة القبض على حسام عيسى في يناير الماضي، بعدما وجهت إليه عددا من التهم منها التزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، على إثرها وجهت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، للمتهم انتحال صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وافتتاح عيادة طبية بناحية حي سخا دون ترخيص.