نشر الفنان أحمد فلوكس، فيديو يجمعه بنجله، والطفل "محمود"، أحد أطفال مستشفى سرطان اللأطفال 57357، في أثناء تناولهم وجبة الغداء بأحد المطاعم.

ولبى فلوكس طلب محمود، حيث نشر فلوكس رسالة على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" لطفل يرغب في لقائه قبل إجراء عملية جراحية.

وكان أحد أصدقاء فلوكس تلقى رسالة جاء فيها: "عمو إزي حضرتك ممكن أطلب من حضرتك طلب، نفسي عمو أحمد فلوكس ييجي ليا المستشفى أنا عندي عملية قريب ممكن تساعدني وييجي ليا اشوفه، قوله ييجي مستشفى 75375 بتاعت سرطان والني يا عمو نور أنا بحب حضرتك".

وقال فلوكس بعد مقابلة الطفل: "معايا مفاجأة وخارج مع حد عزيز عليا قوي، محمود بطل"، كما طالب معجبيه بالدعاء للطفل.

وقال فلوكس مازحا، في فيديو آخر: "ما شاء الله الناس دي عاملة ريجيم عنيف قوي بالذات محمود"، وأشار فلوكس للأطعمة على المائدة معلقا: "كل دي دهون".

وترددت أخبار في الفترة الأخيرة عن انفصال أحمد فلوكس عن هنا شيحة لم تثبت صحتها حتى الآن. وشارك فلوكس في فيلم "الممر"، الذي حقق أرباح تجاوزت 50 مليون جنيه.