قال الفنان أحمد فلوكس، إنه رفض المشاركة في فيلم عالمي بطولة جاكي شان والمصارع الشهير جون سينا، من أجل التحضير لدوره في فيلم الممر، حيث ذكر أن كواليس تحضير الفيلم استغرقت أكثر من عام ونصف، موضحًا أنه رفض الفيلم العالمي لأنه كان يرى أن فيلم الممر عمل وطني مصري، مضيفا: "ابني زعل مني عشان رفضت عرض الفيلم العالمي ده".

وأضاف "فلوكس"، خلال حواره في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E "، أنه عندما حقق فيلم الممر نجاحًا ساحقًا، كان وقتها يريد أن يقول أمام الجميع أنه تركه لفيلم الممر ورفض عرض الفيلم الأجنبي وكان قراره موفقًا، مؤكدًا أن فيلم الممر أقل ما يمكن أن يقدمه الفنانون للدولة المصرية.

وأوضح الفنان، أن علاقته بالفنان إياد نصار في فيلم "الممر" كانت مليئة بالكراهية على عكس الحقيقة، مضيفًا: "طبيعي إني أكون كاره إياد نصار في الفيلم، ديه حاجة مولودين بيها كلنا، انفعالات الشخصية كانت باينة، وبحب أمثل مع إياد فيه بينا كيميا لطيفة، كل ده ساعد إن العمل يطلع بالشكل ده".

وأشار إلى أنه فوجئ بمشاعر الأطفال بعد مشاهدتهم فيلم "الممر"، ورغبتهم في التطوع بالجيش المصري، متمنيًا أن يكون الفيلم بداية الدراما العسكرية في مصر وأن يظهر بعده أفلام كثيرة، خاصة أن هناك الكثير لا يعلمون أشياء عن حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وتاريخ مصر القديم والحديث.

وأكد أنه تربى على رأفت الهجان، وجمعة الشوان، وشخصيات بطولية، من الضروري تقديم أعمال فنية لشخصيات وبطولات تاريخية للجيل الحالي، مضيفًا: "قدمنا ما حدث في الواقع، ولا أنسى حتى وقت قريب، احتضان عسكري لإرهابي كي يفدي زملاءه ويأخذه بعيدا عن الكتيبة، فهذا عمل بطولي كبير".

وعن استشهاد شخصية الضابط "محمود" التي جسدها خلال الفيلم، قال: "لم تكن نهاية سلبية، وبخاصة أنه قال جملة ثلاثين مليون مصري هييجوا ياخدوا حقنا وتاريخنا بيقول كده، من المتطوعين والفدائيين اللي بيقفوا مع الجيش".