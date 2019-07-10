البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، هو فكرة انطلقت من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر2018 تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

واستضاف الإعلامي عمرو عبد الحميد، عددًا من الشباب الأفارقة المشاركين في البرنامج الرئاسي، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، حيث أعربت الشابة السودانية شروق حسان، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في الأكاديمية، وأكدت أنها تنوي من خلال التدريب في الأكاديمية، عمل منظمة تحتوي أطفال الشوارع في السودان، حيث يتواجدون بكثرة هناك.

وأضافت أنها تعمل على كيفية الاستفادة من أطفال الشوارع وإفادتهم في المجتمع السوداني، كما أنها تريد تقوية شخصيتها من خلال تدريبات الأكاديمية، وأنها للمرة الأولى تسمع عن "لغة الجسد".

وأشارت الطالبة السودانية، إلى أن الأسبوع الأول في التدريب كان غني جدًا بالمواضيع الجيدة، كما أنها تريد معرفة كيف يسير البزنس العالمي، حيث إن أفريقيا متأخرة جدًا في مجال الأعمال، وتريد أن ترى قارة أفريقيا من أفضل قارات العالم.

ومن ناحية أخرى، أعرب عبد الهادي أناجيب يوسف، طالب من تشاد مشارك في الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن سعادته البالغة بمشاركته في الأكاديمية، حيث يرى أن المشاركة في هذه الأكاديمية تكسبه استفادة كبيرة.

وأضاف "يوسف"، أنه تعرف على شخصيات كثيرة خلال برنامج التدريب والذي بدأ منذ أسبوعين، وخطوة لتدريبنا على أن نصبح رجال أعمال أو قيادات في أي مؤسسة، مؤكدًا أنه يعمل على تحصيل المعلومات والخبرة بأقصى جهد من أجل أن يكون سفيرًا لبلده هناك ويعلمهم ما تدرب عليه في الأكاديمية.

وأشار إلى أن اللغة العربية في تشاد هي اللغة الرسمية بجانب اللغة الفرنسية، كما أن أهل تشاد يفضلون اللغة العربية وخاصة العامية، على حد وصفه.