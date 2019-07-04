اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي "رمسيس 2019"، الذي نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية بمصر وفرنسا واستمر عدة أيام، في نطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، بمشاركة حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتشكيل من الوحدات البحرية المصرية، كذلك عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) للجانبين والهل المسلح وعدد من المقاتلات المصرية طراز (إف – 16) المتعددة المهام.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، بينها حماية سفينة ذات شحنة مهمة، وتبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية، وتشكيلات إبحار للوحدات المشتركة والتدريب على كيفية الإمداد الجاف بالبحر، وتنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، كما تم تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية.

ونفذت عناصر القوات الجوية العديد من الطلعات التدريبية المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية، وتخطيط وإدارة أعمال القتال الجوي المشترك، ودعم التشكيل البحري في تنفيذ مهامه المخططة.

يأتي التدريب "رمسيس 2019" في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية للجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.

حضر المرحلة النهائية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية والسفير الفرنسي في القاهرة.