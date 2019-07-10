افتتح اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة بحديقة راضي، بمشاركة 22 عارضًا، فضلًا عن 13 طالبًا من جامعة مطروح، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستمر طوال فصل الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل؛ لتشجيع الشباب والمرأة المعيلة على توفير مصدر اقتصادي لهم وتقديم جميع التيسيرات لهم.

ووجه الغرابلي، خلال افتتاحه إحدى الحدائق بمدينة مرسى مطروح، بضرورة تنفيذ مقترحات لجذب رواد المعرض كحفلات غنائية مصغرة وشعر وتراث وفنون شعبية وحفلات وغيرها لتحقيق عامل الجذب لرواد المعرض مع تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لظهور المعرض بالشكل اللائق وتحقيق الاستفادة لجميع العارضين.

وأشاد محافظ مطروح بالمعروضات، مؤكداً ضرورة استفادة أبناء المحافظة بما تتميز به من منتجات طبيعية وبيئية خاصة بها يمكن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، مع نشر الدعاية والتسويق اللازم للمعرض ومنتجاته ودراسة إقامته طوال العام.