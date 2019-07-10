شنت مديرية التموين بالغربية حملات تموينية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية، ومصادرة 950 لتر سولار و124 أسطوانة بوتاجاز.

في مركز ومدينة كفر الزيات تم ضبط 950 لتر بنزين مدعم بمصنع مذيبات بويات "تنر"، بقرية قسطا، لمخالفته قانون تداول المنتجات البترولية.

وبمركز ومدينة المحلة الكبرى، تم تحرير 8 مخالفات وضبط 14 أسطوانة بوتاجاز بمستودعات الغاز، بقرى (العثمانية - ميت السراج - العايدية – ميت الليث – ومحلة حسن – سكة قطور)، لعدم مزاولة النشاط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وضبطت الحملة طني أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمحل بقرية نمرة البصل.

وبمركز السنطة تم تحرير 3 مخالفات ضبط 14 أسطوانة بوتاجاز منزلي قبل البيع بأزيد من السعر الرسمي، عرض سلع مجهولة المصدر عباره عن 18 كيلو لحوم مجمدة بقرية شبراقاص، وضبط 20 أسطوانة بوتاجاز بقصد بيعها بالسوق السوداء في قرية سحيم.

وبمركز قطور حررت مخالفتين بقرى كفر النعناعي ودماط، لبيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 10 أسطوانات.

وتم ضبط مخالفتان بمركز ومدينة بسيون، إحداهما بقرية كفر سالم لعدم الإعلان عن سعر أسطوانة البوتاجاز والأخرى ضبط موزع أسطوانات بوتاجاز معتمد بمدينة بسيون، أثناء بيعه أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى.

كما حررت 7 محاضر بمركز ومدينة طنطا، بقرى: (ميت السودان – حصة شبشير – منشأة الجنيدى- برما - الرجدية – شقرف)، وذلك لعدم مزاولة أنشطة بمستودعات الغاز وتجميع أسطوانات بوتاجاز، حيث تم ضبط 70 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.

وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 29 مخالفة، تمثلت في (11 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن - 8 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 مخالفات عدم نظافة أدوات العجين – 5 مخالفات إثبات حالة تصرف).

وفى مجال تكثيف الحملات على الأسواق تم تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و7 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية.