 قافلة طبية من المركز القومى للبحوث لعلاج أبناء محافظة الغربية

أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية الدور المجتمعى الذى تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع فى كافة المجالات، وفى هذا الإطار نظمت لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة قافلة طبية لمحافظة الغربية.

وأشار د. محمد محمود هاشم رئيس المركز إلى أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء وصيادلة المركز للتوجه إلى قرية شرشابة بمحافظة الغربية والقرى المجاورة (قرية ميت المخلص، كفر الجزيرة، كفر السحيمية، كفر حسين، كفر السنادية) بمركز زفتى.

وأوضح هاشم أن الحملة تناولت التوعية بموضوعات عديدة، منها: (لا لختان الإناث، والزواج المبكر للفتيات، والأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، وأهمية الكشف المبكر على أورام الثدى) مضيفا أن هناك مشاركة كبيرة من أهالى القرية، خاصة من النساء فى فعاليات المحاضرات.

ضمت القافلة الطبية عددًا من أطباء المركز القومى للبحوث فى جميع التخصصات للكشف على المرضى، ورافق القافلة العيادات المتنقلة للأسنان والباطنة، فضلا عن قيام صيادلة من المركز بتوزيع الأدوية مجانا على المرضى.وكان عدد المستفيدين من المرضى فى جميع التخصصات المختلفة كالآتى: الأمراض الباطنية ٦٥ مريضًا، أمراض المخ والأعصاب ٦٠ مريضا، أمراض النساء والولادة ٩٠ مريضا، الأمراض الجلدية ١٥٠ مريضًا، طب الأطفال ١٥٠ مريضًا، طب الفم والأسنان ١٥٢ مريضا.