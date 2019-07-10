جانب من اعمال الحملة على محلات المواد الغذائية خلال اعدام لحوم غير صاله للاستهلاك الادمى

نظمت الإدارة العامة للطب الوقائي وفريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في مطروح، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة موسعة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة مرسى مطروح لضبط الأسواق والتأكد سلامة المعروض والالتزام بالضوابط والمعايير الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين استمرار ا للحملات الصحية المستمرة والمتواصلة على الأسواق والمنشآت الغذائية خلال فصل الصيف؛ لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض حرصا على الصحة العامة.

وقال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم المرور على 14 منشأة بمدينة مرسى مطروح أسفرت عن تحرير 20 محضرًا لعدم وجود شهادة صحية، 12 محضرًا نظافة، 2 محضر بيع مثلجات بدون ترخيص، فضلًا عن إعدام 120 كجم لحوم وبيتزا وأغذية مختلفة، و60 لترًا للمشروبات والعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن هناك توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح باستمرار حملات التفتيش والمرور على جميع المنشآت الغذائية والأسواق للتأكد من سلامة المعروض من السلع والالتزام بجميع المعايير والشروط الصحية، حرصًا على الصحة العامة.