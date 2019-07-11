خبيرة تشيد بزيادة الأجور: الحكومة تحافظ على شبكة الحماية الاجتماعية

حافظت مصر على شبكة الحماية الاجتماعية أثناء تطبيق روشته الإصلاح الاقتصادي، حسبما أكدت الدكتورة سلوى عبد العزيز، أستاذه الاقتصاد، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، حيث أوضحت أن مصر حاليًا تّقوم بتطبيق روشته صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد.

وأشادت " عبد العزيز"، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنية بدلًا من 1200 جنية، "كانت خطوة مهمة للغاية ولا بد منها، خاصة مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، من أجل الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية".

وأشارت أستاذة الاقتصاد، إلى أن الدولة توفر حماية الطبقة الفقيرة وتوفر الخدمات الطبية والتعليمية، كما أن خطة صندوق النقد الدولي عندما كانت تطبق في بلدان العالم كانت تتسبب في مشاكل اجتماعية ولكن الآن أصبحت خطة النقد الدولي تضع حلولا للمحافظة على المواطنين من خلال شبكة الحماية الاجتماعية.