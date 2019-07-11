استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، جهود التطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وذلك أثناء اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حيث أكد أن السيسي مهتم بمتابعة ما تم تطويره في الكهرباء، خاصة الاهتمام بتطوير الشبكات والخدمة الموجهة للمواطنين.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "الحياة"، أنه بحلول مطلع العام المقبل سيتم تطوير شبكات الكهرباء بنسبة 100%، حيث تم تطوير حوالي 80% من شبكات نقل الكهرباء ومع بداية العام المقبل سيتم تطوير وتدعيم وإحلال شبكات التوزيع والنقل بشكل كامل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك وفر من الكهرباء بنسبة 25%، وهذا الأمر يساهم في خدمة المشروعات التنموية وعملية الاستقرار، ورسالة طمأنة للمستثمرين في مصر، موضحًا أنه في الماضي كان إنفاق مليار جنيه سنويا على تطوير شبكات التوزيع، ولكن خلال العامين الماضين تم إنفاق 22 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع.

وأوضح أن شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها لم يحدث فيها تطور ملحوظ منذ سنوات، كما أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ 2015 وحتى الآن.