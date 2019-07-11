إنشاء معهد أزهري بعزبة الستين بحي المنتزه ثان في الإسكندرية

وافقت اللجنة التنفيذية بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، على إنشاء معهدا أزهريا بمنطقة عزبة الستين.

وعاينت اللجنة المُشكلة من مدير مركز معلومات التنمية المحلية، ومدير إدارة التنمية الريفية بحي ثان المنتزه، وممثل الشؤون القانونية بالإسكندرية، وممثل مديرية الزراعة، وممثل إدارة التخطيط والمتابعة بمشيخة الأزهر الشريف، قطعة الأرض التي تبرعت بها إحدى عائلات العزبة، لإقامة معهدا أزهريا لخدمة أهالي العزبة.

وأعلن العميد خالد كشك، رئيس حي ثان المنتزه، أن قطعة الأرض استوفت جميع الشروط، على رأسها اشتراطات الأزهر الشريف.

تحرر محضر من قِبل ممثل الشؤون القانونية بالمحافظة، بمقر جمعية "التوفيقية الزراعية" بعزبة أبي سرحة، للتوقيع عليه من جميع الأطراف.