"كان 2019" يحقق حلم مغربي بزيارة مصر لأول مرة: شعهبا أهل كرم

ظلت زيارة أم الدنيا حلما الشاب المغربي فارس دهبي، الذي لم يبلغ العقد الثاني من العمر، تربطه علاقة صداقة عبر الإنترنت بعدد من الشباب المصري ولكن لم يحالفه الحظ يوما لرؤية معالمها، وفور أن تأكد من تأهل منتخب بلاده لبطولة كأس الأمم الأفريقية قرر أن يكون بين المشجعين الوافدين لأرض مصر.

زرت الأهرامات والمرة الجاية شرم ودهب

بعد سنوات جاءت بطولة أمم أفريقيا لتحقق حلم فارس دهبي(١٩) سنة، بزيارة مصر ومعالمها السياحية، فجاء منذ أول أيام انطلاق البطولة لحضور الافتتاح ومتابعة مباريات بلده، وحسب وصفه، في كل مباراة حضرها لمنتخب المغرب وجد عشرات المصريين المشجعين لبلده وسط المدرجات وكأنهم يدعمون منتخب بلادهم.

المصريون كانوا بيشجعوا المغرب في المدرجات

كلما كان يسير الشاب المغربي في شوارع مصر مرتديا "تي شيرت" المنتخب المغربي وجد حفاوة كبيرة من المصريين، وحسب حديثه لـ"الوطن" كان المصريون يرحبون به ويدعونه للعودة إلى مصر مرات أخرى بعد انتهاء البطولة.

يروي الشاب المغربي الذي جاء مصر لأول مرة أحد المواقف التي جمعته بسائق تاكسي ركب معه سيارته،"كان معايا علم المغرب السائق لما شافني صمم يفرده على سيارته ويرفرف برا طول الطريق للاستاد والسيارات جنبنا في الشارع بتشجع وبتهتف للمغرب..أهلها طيبين وأهل كرم"، حسب تعبيره. استغل المشجع المغربي زيارته لمصر لحضور مباريات كأس الأمم لرؤية بعض المعالم السياحية بصحبة عدد من الشباب المصري كالأهرامات ولكن حسب تعبيره "الوقت ما كفى أزور دهب وشرم والمرة الجاية بإذن الله أزورهم".