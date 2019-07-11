استقبل أهالي روضة السيدة زينب "تل العقارب سابقًا"، الأربعاء، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بالزغاريد، بعد تسلمهم شققهم مفروشة بالكامل.

وتجول محافظ القاهرة داخل روضة السيدة زينب، وزار بعض الوحدات والتقى بالمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم البالغة لاستلامهم الشقق بفرشها.

وطلب أحد المواطنين من محافظ القاهرة، أن يشكر رئيس الجمهورية لجهوده في القضاء على العشوائيات: "متشكرين وإحنا مبسوطين وسلم لنا على الرئيس وقوله إننا مبسوطين والله".

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، إنه جرى تسكين عدد كبير من الأسر المستحقة داخل روضة السيدة، وجار استكمال التسكين خلال الشهر الجاري، مضيفًا أن الوحدات فرشت وجهزت بالكامل من أثاث وأجهزة كهربائية وذلك في ظل اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد رئيس حي السيدة زينب، على ضرورة التركيز على أعمال النظافة وعدم السماح بأي تراكمات للمخلفات في المنطقة بالتنسيق مع هيئة النظافة.

وأكد على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لروضة السيدة، وإجراء متابعة يومية من قبل الحي، وتنظيم حملات توعية مستمرة ومنع أي إشغالات في محيط الموقع والالتزام بأماكن انتظار السيارات والحفاظ على النظام.