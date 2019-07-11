قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر تجمعها علاقة وثيقة ببريطانيا، وأن مستوى العلاقات الاقتصادية عال جدًا بين البلدين.

وأضاف الفقي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن بريطانيا هي الشريك الثاني وأحيانا الأول في الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وتابع الفقي أن العلاقات السياسية بين مصر وإنجلترا ليست جيدة، بالرغم من أن هناك تاريخ مشترك بين بريطانيا ومصر في حالتي الحرب والسلم والثقافات المشتركة، مستنكرًا تبني إنجلترا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الفقي أن إنجلترا تعتبر الجماعة الإرهابية جزءًا من نظم المعارضة السياسية ويضعوهم تحت منطق الحريات وحقوق الإنسان، قائلاً إن أعضاء الجماعة يقومون بأعمال ضد مصر في إنجلترا سواء بالشكل الإعلامي أو حتى بالتدبير السياسي أو العسكري ضد مصر.

وأشار إلى أنه حاول أن يناقش هذه الأمور مع إنجلترا ولكنه تم تأجيل هذه المناقشات لأنهم رأو أنها في الوقت الخطأ، حيث واكب ذلك أحداث قريبة مثل وفاة محمد مرسي العياط وذكرى ثورة 30/6.