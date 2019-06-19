قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن المواجهة الإيرانية الأمريكية محسومة، ولا يعتقد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرب إيران على الإطلاق، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعد رجل أعمال كبير ومن طبيعته أن "يشد ويرخي" وقت الحاجة.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هناك جسور تواصل غير معلنه بين إسرائيل وأمريكا وإيران، مؤكدًا استبعاده لأي عملية عسكرية ضد إيران، رغم أن طهران لا تقل عداوة عن إسرائيل بالنسبة للدول العربية.

وشدد المفكر السياسي، على ضرورة قيام القيادات في إيران إعادة النظر في سياستها، حيث إن تعامل إيران على أنها "مستبيعة" أمر مقلق للغاية.