درجة حرارة تصل لـ43.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لطقس اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر، والتي تصل إلى 43 في بعض المناطق:

القاهرة 26 39

شبين الكوم 25 38

طنطا 25 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 26 33

بلطيم 25 32

مطروح 25 32

بورسعيد 26 34

دمياط 25 34

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 24 39

السويس 24 38

العريش 23 35

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 39

بني سويف 26 39

المنيا 23 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 43

المدينة 27 42

غزة 23 31

الرياض 27 43

المنامة 33 40

أبو ظبي 30 42

الكويت 32 47

دمشق 16 38

بيروت 25 30

عمان 20 34

القدس 20 30