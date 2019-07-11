قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إدوين صامويل، إن محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز تخالف القانون الدولي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت بريطانيا أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل سفينة بريطانية في مضيق هرمز وهو الأمر الذي نفاه الحرس الثوري الإيراني.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا، أمس، بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صباح اليوم، إلى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران، بريطانيا، بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.

واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنّها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أنّ احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.