قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، إن كل أنشطة إيران النووية مراقبة من قبل الوكالة وليس لدى إيران ما تخفيه- بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن صباح اليوم، أنّ بلاده رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم حد 4.5% لأغراض سلمية، مؤكدًا أن هذا ضمن الاتفاق النووي.

وتجاوزت إيران أول أمس الإثنين، حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم، ودعت إيران الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي، بينما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ طهران تجاوزت نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، وأنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران ستناقش فقط القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الحالي، ولن تدخل في مفاوضات لاتفاق جديد، موضحة أنّ الخطوات التي ستتخذها خلال شهرين ستكون ضمن إطار الاتفاق النووي، وأنّها ستقلص أكثر التزامها بالاتفاق إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى وعودها.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتجيتش أمس، إنّ أعضاء الاتحاد قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر من 3.67%، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مؤكدة أنها ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.