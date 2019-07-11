أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن واشنطن مصرة على تصعيد التوتر ضد إيران، وعلى الرغم من ذلك فإن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف "ريابكوف"، أن موسكو ترى أن قيام بريطانيا باحتجاز سفينة إيرانية فى مضيق جبل طارق أمر شائن.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأنّ الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أمس، أنّ طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أنّ هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأنّ إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أنّ ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأنّ توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأنّ تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.