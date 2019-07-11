ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم ليباع عيار 24 بـ747 جنيهًا، مقابل 737 جنيهًا بالأمس، ليسجل ارتفاع 10 جنيهات.

ويباع عيار 21 بـ653 جنيها، وبيع عيار 18 بـ560 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و224 جنيهًا.