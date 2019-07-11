أقيمت الجلسة الختامية لنموذج محاكاة الإتحاد الأفريقى ضمن فعاليات مهرجان ختام نماذج المحاكاة لطلاب جامعة عين شمس والذى ينظمه إتحاد طلاب الجامعة تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و اشراف ا. د.تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا.د طايع عبد اللطيف مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف عام ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و تنفيذ ا . طارق أحمد مدير عام رعاية الشباب و اشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة و محمد أسامة رئيس مجلس نماذج المحاكاة، وذلك بحضور لفيف من تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين.

حيث جسد الطلاب مؤتمر صحفى يعقده نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى ممثل فيه عدد من الدول الإفريقية هى: مصر و الجزائر و انجولا و مدغشقر و زامبيا و الكونغو الديمقراطية و تنزانيا و ونيجيريا و النيجر والكاميرون، و تم ترجمة الجلسة باللغتين الإنجليزية والبرتغالية.واستعرض الطلاب أهم تحديات القارة من مشكلات الفقر والجهل وانتشار الأمراض و سوء التغذية ومشكلة نقص المياه و الجفاف وانخفاض المستوى التعليمى حيث قدم ممثلو دولتين مصر والجزائر مقترح مشروع القوافل التنموية الأفريقية وكيفية تطبيقه فى نشر التعليم والحرف الصغيرة فى دول افريقيا وخاصة ان نسبة الأمية في القارة تتعدى ٣٨% و تصل فى بعض الدول الى ٧٣%.

كما تشارك ممثلو دولة انجولا و مدغشقر فى إقتراح نموذج التصدى لمرض الملاريا وذلك لانتشاره فى القارة حيث يصاب به ٢١٩ مليون مصاب بالقارة طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وقدم ممثل دولة تنزانيا مشروع زراعة القمح بتقنية التكاثر الإنتقائى للقضاء على مشكلة الجوع، و اقترح ممثل دولة زامبيا خطة لتطبيق المشروع على ثلاث مراحل يصل فى نهايتها الى زراعة معظم اراضى القارة.

وقدم ممثلو دولتى النيجر و نيجيريا مقترح مشروع محطات تنقية مياه بتقنية الامتزاز على طول سواحل القارة والتى تمتد فى ٢٥ من دول القارة مما يسهم فى حل مشكلة الجفاف. وكان المقترح الاخير لممثلى دولتى الكاميرون والكونغو الديمقراطية وهو إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية. و فى ختام الجلسة كرمت ا. شيماء عبد الإله و ا. طارق أحمد الطلاب المشاركين فى نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى.