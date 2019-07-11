واصل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة والتي تجرى بشكل أسبوعي، حيث سلم 10 عقود تقنين للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي بمراكز ديروط والقوصية وأسيوط والغنايم وساحل سليم ليصبح عدد العقود التي جرى تسليمها حتى الآن 78 عقد تقنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن تسليم العقود جرى وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".

وطالب المحافظ، بضرورة تكثيف الجهود والإسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة.

وأكد أن المحافظة تعمل بشكل مستمر عن طريق منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني لاستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين للطلبات المقدمة من المواطنين وتسهل الإجراءات طبقا للقانون في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن.