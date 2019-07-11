شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على ضرورة وضع آليات حديثة وغير تقليدية لمواجهة الزيادة السكانية بمشاركة المجتمع المدني للعمل على وضع حلول لهذه المشكلة والوصول بنتائج تحد من الزيادة السكانية المرتفعة.

وأوضح أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني وهو ما يعوق تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بأسيوط، لمناقشة معدلات الإنجاز وما جرى تنفيذه والمعوقات التي تقف أمامها.

ووجه بتكثيف القوافل الطبية المتنقلة بكافة مراكز وقرى المحافظة والعمل على توعية المواطنين خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد والاستفادة منها في تنفيذ كافة البرامج الخاصة بالسكان والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وتنظيم ندوات تثقيفية وإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والعاملة في مجال الأنشطة السكانية لتحقيق التكامل فيما بينهم ومتابعة مراكز تنظيم الأسرة وأنشطة التوعية والتدريب والعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من ارتفاع نسبة المواليد ودعم برامج تنظيم الأسرة خاصة في القرى البعيدة والنائية.

وقال محمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط، إننا نحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية للحد من الزيادة السكانية.

ولفت إلى ارتفاع نسب المواليد بمراكز أبوتيج ومنفلوط وأبنوب طبقا لآخر إحصائيات جرى تنفيذها، موضحا أن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يولي اهتماما خاصا بقضايا السكان لما تمثله من تحديات لكافة الجهود المبذولة من الدولة في تحقيق التنمية والارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين، لافتا إلى إنشاء جروب على موقع التوصل "واتس آب" يضم أعضاء المجلس الإقليمي للسكان بناء على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، لتسهيل التواصل والتعاون بين الجهات المعنية وتبادل التكليفات والتعليمات حتى لا نعمل في جزر منعزلة.

كما جرى عرض تحليل ديموجرافي لمحافظة أسيوط وعوامل ومؤشرات وبيانات العمل في الخطة الموضوعة بشأن العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية بقرى ومراكز المحافظة خلال الفترة الماضية والخطة القادمة.