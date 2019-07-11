أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من الضروري تسوية المسائل العالقة في مضيق هرمز عن طريق الحوار، مبينا أن الكرملين يتابع الأنباء حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن روسيا تحث على "تسوية كل المسائل العالقة عن طريق الحوار"، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن واشنطن مصرة على تصعيد التوتر ضد إيران، موضحا أنه رغم ذلك فإن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.

"ريابكوف": احتجاز بريطانيا سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق أمر شائن

وأضاف "ريابكوف"، أن موسكو ترى أن قيام بريطانيا باحتجاز سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق أمر شائن.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، لافتا إلى أنّ الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.