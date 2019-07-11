أطلق جهاز شؤون البيئة بأسيوط، مبادرة لتطهير وتنظيف طرفي مجرى نهر النيل، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبإشراف جهاز شؤون البيئة، ومشاركة مديرية الشباب والرياضة، وتهدف المبادرة إلى دمج الشباب في العمل البيئي والتوعية بالحفاظ على نهر النيل من التلوث.

بدأت المبادرة بتنظيف شاطئ النيل بحي شرق مدينة أسيوط، بجمع المخلفات في أكياس بلاستيكية سوداء معدة لهذا الغرض، وتم جمع كميات كبيرة من المخلفات من البلاستيك والورق وغيرها.

وقال المهندس حسام صلاح عبدالعال، مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط، إن مبادرة شباب النيل خطوة إيجابية للتوعية بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث، خاصة المخلفات البلاستيكية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري على المنشآت التي تصرف بشكل مباشر أوغير مباشر والرصد الدوري لنوعية المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، أهمية توعية المواطنين بالحفاظ على نهر النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية، وضرورة تطهيره كشريان للحياة، مع رفع الوعي البيئي لدي فئات المجتمع وخاصة من الأطفال والشباب.