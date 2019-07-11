نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود.

وزارة المالية: الأسعار لم تتغير.. وما يتردد هدفه إثارة البلبلة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، مبنية أن أسعارها الحالية كما هي تماماً ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.

جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق.