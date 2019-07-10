أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، انخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقاً لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوي (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لذات الشهر من العام السابق، يعد الأكبر خلال آخر 4 سنوات، نتيجة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في السيطرة على أسعار السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد أي زيادة نتيجة تحريك أسعار البنزين، بسبب وجود مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن معظم السلع يقترب المخزون الاستراتيجي الخاص بها من 6 أشهر.

ولفت متحدث رئاسة الوزراء، إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار سيقلل من أسعار المواد الخام والمواد التي تستوردها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وفرة السلع تعتبر الضمانة الأساسية لعدم زيادة الأسعار.

وعن فض المنازعة في الدعوة التحكيمية الخاصة بشركة النصر للإسكان والتعمير ضد إعمار مصر للتنمية، قال "سعد"، إنها تثبت أن الحكومة جادة لحل مشكلات المستثمرين، حيث جرى عقد عددا من الاجتماعات للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، وتحفظ للدولة حقها.

وعن تعديل بعض أحكام قانون المرور، قال متحدث الحكومة، إنه بعد بيع السيارة يجب أن تقوم بعمل توكيل للشخص الذي اشتراها منك وخلال 3 أشهر يجب أن ينقل المشتري الملكية وإلا سيكون هذا البيع لاغيًا.