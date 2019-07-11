تقدم الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، اليوم إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بمشروع قانون انتخاب مجلس الشيوخ.

ينص مشروع القانون، على تكوين المجلس من 240 عضوًا "80 انتخاب بالقائمة، 80 فردي، و80 تعيين".