عقد مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي جلسة استماع، لمناقشة قضية إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من جانب الإدارة الأمريكية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس والخبراء والمهتمين بهذه القضية من المجتمع الأمريكي، حيث طالبوا الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدما نحو تصنيف الجماعة كإرهابية.

وقامت مؤسسة "النبض الأمريكي" برئاسة الطبيب والإعلامي المصري الأمريكي مايكل مورجان، بالإعداد لعقد هذه الجلسة التي افتتحها لويي جومارت عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية تكساس، مؤكدا أهمية إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

وأشار إلى دور مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في تدمير وثائق عدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، نظرا لتوغل عناصر الجماعة في إدارته.

وردا على سؤال من الدكتور مايكل مورجان عن سبب فشل تصنيف الجماعة كإرهابية في محاولات سابقة بالولايات المتحدة، قال جومارت، إن سبب إجهاض تلك المحاولات هو عدم اهتمام الإدارة السابقة بهذا الملف ولكنه ذكر أنه توجد الآن تحديات من نوع آخر.

وقال السيناتور الأمريكي، تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس والمرشح الرئاسي السابق في كلمة وجهها بالفيديو للحاضرين عن مشروع قانون إدراج جماعة على قائمة الإرهاب، إنه لابد من الإصرار على الوصول إلى هدف إدراج تلك الجماعة كإرهابية.

وأوضح أنه ليس من الضروري مراعاة المعايير السياسية بقدر مراعاة الحقائق على الأرض، مضيفا أنه في عهد باراك أوباما تطور الأمر إلى غض البصر عن أفعال أعضاء الجماعة، وأنه ذكر في مجلس الشيوخ أن أوباما تعمد عدم الالتفات لما فعله أعضاء الجماعة في ملف الإسلام السياسي وملف دعم الإرهاب.

ونوه أن هناك معلومات مسربة من أحد موظفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أفادت بأن إدارة أوباما أمرت وبتكليف مباشر من البيت الأبيض، بمسح أو تغيير محتوى 800 وثيقة بهدف التخلص من أي إشارة إلى الجهاد أو إلى الإسلام السياسي.

وقال "كروز"، إنه تقدم بتشريعات لمجلس الشيوخ بالكونجرس تجرم جماعة الإخوان وتؤيد إدراجها على قوائم الإرهاب، وهناك مشروع معدل سيتم يتم تقديمه مجددا لنفس الغرض.

ولفت إلى أن شعار الجماعه هو "الجهاد والشهادة" باعتباره الطريق الأمثل، متساءلا: "كيف أن الإعلام والساسة يقدمون تلك الجماعة للمجتمع الأمريكي على أنهم أشخاص مسالمون ومعتدلون".

وأردف: "هدف الجماعة في أمريكا الشمالية هو التمكين عن طريق محاربة الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل"، وذكر أن مصر أدركت خطورة تلك الجماعة وقامت بحظرها وصنفتها كجماعة إرهابية، وطلب من الكونجرس أن يقوم بنفس الفعل لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي، ستيف كينج عن ولاية أيوا، إنه يثق في قرار مصر ورئيسها عبد القتاح السيسي في تصنيف جماعة الإخوان كإرهابية، مؤكدا ضرورة أن تحذو الولايات المتحدة حذو مصر في تلك الخطوة المهمة.

وأشار كينح في كلمته، إلى أهمية اتحاد الولايات المتحدة مع الدول التي تواجه الإرهاب مثل مصر، مطالبا الكونجرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون إدراج جماعة الإخوان كإرهابية وهو مشروع القانون المقدم من قبل عضو الكونجرس ماريو دييز.