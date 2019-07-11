نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء، مبينا أن محافظة جنوب سيناء مفتوحة أمام جميع مواطني الجمهورية، بمن فيهم أبناء محافظة شمال سيناء، مؤكدا أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأوضحت محافظة جنوب سيناء، أن ما يتم حالياً بشأن دخول المحافظة، هو استخدام الطريق الدولي للدخول فقط والذي يستلزم إجراءات معينة، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات يتم اتباعها مع جميع المارة عبر هذا الطريق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس مقصوداً بها أبناء محافظة شمال سيناء.

وأشارت محافظة جنوب سيناء، إلى أن إجراءات الدخول عبر الطريق الدولي تتمثل في ضرورة أن يحمل الشخص المتوجه لسيناء بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء أو كارنيه من جهة العمل إذا كان موظفاً في جهة حكومية أو غيرها بالمحافظة، أما بالنسبة للراغبين في دخول المدينة للسياحة فيجب أن يكون لدى المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه، أو حجز الفندق الذي سيقيم به، مؤكدةً أن من لا تنطبق عليه الشروط سيتم إعادته لمحافظته مرة أخرى.

وفي النهاية، ناشدت محافظة جنوب سيناء وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.