يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 25 39

دمنهور 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 26 33

دمياط 25 31

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 24 41

السويس 24 41

العريش 23 33

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 42

بني سويف 26 42

المنيا 25 43

أسيوط 24 43

سوهاج 27 43

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 44

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 42

المدينة 27 43

الرياض 27 44

المنامة 32 40

أبو ظبي 31 41

الدوحة 32 44

الكويت 33 48

دمشق 20 37

بيروت 27 31

عمان 18 34

القدس 21 32

غزة 24 32