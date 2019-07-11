قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة لن تتخطى اليوم الـ40 درجة، بعكس ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين ومها بهنسي مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 39 درجة، وعلى السواحل الشمالية تترواح بين 23 و33 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 42 و43 درجة، مؤكدا أنه يسود طقس حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقي الأنحاء

وأشار "عبد العال"، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم مرتفعة، فتزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فدرجات الحرارة تبدأ الانخفاض التدريجي من بعد غد السبت.

وقال "عبد العال" أن خدمة معرفة درجات الحرارة عن طريق التطبيقات على التليفونات المحمولة لا تكون دقيقة، مشيرا إلى أن إعداد درجات الحرارة علم يتطلب متخصصين.