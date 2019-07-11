قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك حالة من الترقب لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي اليوم، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرا إلى أن الحكومة تتمنى تخفيض الفائدة كونها أكبر مقترض، وتسعى لتقليل أعباء الموازنة، بينما يعمل البنك المركزي على عدم حدوث اضطرابات في سعر صرف الدولار، وفي الوقت ذاته يرغب في تخفيض سعر الفائدة كمحفز اقتصادي ودلالة على تحسن الأوضاع.

"فؤاد": الحكومة تتمنى تخفيض الفائدة لتقليل أعباء الموازنة

وأوضح "فؤاد"، أن هناك العديد من الخبراء يشيرون إلى حدوث أثر تضخمي في ظل تحريك أسعار المحروقات، مما أسفر عن إجماع الآراء على أن البنك المركزي سيتخذ قراره خلال اجتماع اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتا.

وتوقع "فؤاد" في بيان صادر عنه اليوم، تخفيض لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعها اليوم، وذلك كخطوة بحتة.