انفجرت سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية، منذ قليل، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أن قوات الجيش تتقدم في جميع محاور المعارك بضواحي العاصمة طرابلس، مشيراً إلى روح انهزامية بدأت تطغي على الميليشيات المسلّحة المدعومة من حكومة الوفاق.

واندلعت أمس الأربعاء اشتباكات عنيفة، في عدد من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، تمكن خلالها الجيش من تحقيق تقدمات ميدانية جديدة في محوري خلة الفرجان، الذي تم السيطرة عليه بالكامل والخلاطات، بينما لا تزال المعارك مستمرة في محوري عين زارة وطريق المطار وكذلك معسكر اليرموك.