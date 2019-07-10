أكد مصدر كنسي، أن السبب المبدئي للحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة يرجع لانفجار أحد التكييفات، ما سبب ماسا كهربائيا.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، إلا أن النيران أتت على محتويات الطابق الذي اشتعلت به النيران، وأن قوات الحماية المدنية تحاول إخماد النيران.

وتابع المصدر أن المبنى الذي اندلع به الحريق هو مقر دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

ولم يصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن الحريق.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 بحالات اختناق.

بدوره، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه تم فرض كردون أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجارٍ التعامل مع النيران.