حدد موقع التنسيق عبر الموقع الرسمي له، نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات لكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والمنيا، وتستمر اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى السبت 20 يوليو 2019، وجاء نظام القبول كالتالي:

- يتم القبول بهاتين الكليتين كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

- يتم ترشيح الطلاب بهاتين الكليتين بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب بعد اجتياز الطلاب لهذا الاختبار بنجاح على أن تتضمن المسمى الخاص بتلك الكليتين عند التقدم عن طريق الانترنت.

- تقتصر هذه الاختبارات على كلية التربية الفنية بجامعات حلوان والمنيا فقط.

وجاءت أماكن اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كالتالي:

وأماكن اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا: