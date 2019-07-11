أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، وجاءت كالتالي:

Senior Credit Reviewer

ويشترط الخبرة في مجال العمل من 8 : 10 سنوات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

Senior Audit Manager / Operations

ويشترط الخبرة 10 سنوات عن الأقل في مجال العمل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Senior Audit Manager / Subsidiaries & Corporate Service Unit

ويشترط القدرة على القيام بأكثر من تكليف في نفس الوقت، والخبرة 10 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــا.

IT Service Desk Specialiat

ويشترط الحصول على درجة علمية مناسبة لطبية العمل، وخبرة أكثر من سنتين في مجال العمل، وإجادة مهارات الاتصال، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــا.