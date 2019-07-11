نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" شرحًا مفصلًا عن التساؤلات حول اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي 2019 - 2020.
ما الكليات التي لها اختبارات قدرات؟
- (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية): كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
- جامعة الدلتا التكنولوجية: (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة).
- جامعة بني سويف التكنولوجية (الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة).
متى ستبدأ اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية؟
- ستبدأ يوم السبت 13 يوليو 2019 حتى 20 يوليو من الشهر نفسه.
أين ستعقد اختبارات قدرات الكليات التكنولوجية؟
1- المعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة).
2- كلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف).
3- المعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية).
مم تتكون اختبارات القدرات؟
تتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، وهي:
- جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية.
- جزء لقياس مهارات الحاسب الآلي.
- جزء للمعلومات العامة في الرياضيات
ما مدة الاختبار؟
- ساعة ونصف.
كم يبلغ عدد الأسئلة؟
- يبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًا من بين متعدد.
ما شروط النجاح في الاختبار؟
- يشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.
من يحق له التقديم في اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية؟
- تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين.
- تقبل طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها.
- خريجو المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2018/2019.
ما البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات التكنولوجية؟
تشمل البرامج الدراسية المتاحة بكل كلية البرامج التالية:
أولًا: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة في برامج "تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس".
ثانيًا: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا في برامج "تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس".
ثالثًا: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعه بني سويف في برامج "تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس".
ما مدة الدراسة في الجامعات التكنولوجية؟
مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (2 + 2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول علي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.