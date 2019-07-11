نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" شرحًا مفصلًا عن التساؤلات حول اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي 2019 - 2020.

ما الكليات التي لها اختبارات قدرات؟

- (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية): كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

- جامعة الدلتا التكنولوجية: (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة).

- جامعة بني سويف التكنولوجية (الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة).

متى ستبدأ اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية؟

- ستبدأ يوم السبت 13 يوليو 2019 حتى 20 يوليو من الشهر نفسه.

أين ستعقد اختبارات قدرات الكليات التكنولوجية؟

1- المعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة).

2- كلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف).

3- المعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية).

مم تتكون اختبارات القدرات؟

تتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، وهي:

- جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية.

- جزء لقياس مهارات الحاسب الآلي.

- جزء للمعلومات العامة في الرياضيات

ما مدة الاختبار؟

- ساعة ونصف.

كم يبلغ عدد الأسئلة؟

- يبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًا من بين متعدد.

ما شروط النجاح في الاختبار؟

- يشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

من يحق له التقديم في اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية؟

- تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين.

- تقبل طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها.

- خريجو المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2018/2019.

ما البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات التكنولوجية؟

تشمل البرامج الدراسية المتاحة بكل كلية البرامج التالية:

أولًا: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة في برامج "تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس".

ثانيًا: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا في برامج "تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس".

ثالثًا: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعه بني سويف في برامج "تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس".

ما مدة الدراسة في الجامعات التكنولوجية؟

مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (2 + 2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول علي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.