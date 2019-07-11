أعلن خالد العناني وزير الآثار، الانتهاء من تحالف الشركات الدولية Hill-Ehaf-PWC-Lord من إعداد مستندات الطرح الخاصة بإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وأنه جارٍ الانتهاء من إنشائه؛ ليكون أكبر متحف ومقصد سياحي وثقافي وترفيهي متكامل لجذب شعوب العالم.

وقال العناني إن إعداد هذه المستندات استغرق عدة أشهر نظرا للطبيعة الخاصة والفريدة لهذا المشروع الثقافي القومي الكبير، وجرى مراجعة سلامة الإجراء تحت إشراف اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وبعضوية ممثلين من كل من وزارة الآثار ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومجلس الدولة.

وأضاف متاح أن فريق عمل متخصص من المكتب الهندسي والمكتب القانوني الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير راجع هذه المستندات، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار والاقتصاد وإدارة الأعمال والعقود الدولية وخبراء من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA.

كما أشار مفتاح إلي أن هذه المستندات سيتم تسليمها اليوم الخميس 11/7/2019 إلى التحالفات والشركات الدولية السابق تأهيلها والتى تضم 4 تحالفات: "تحالف شركات مصري-إنجليزي، تحالف شركات مصري-إيطالي، تحالف شركات مصري-أمريكي، تحالف شركات مصري-فرنسي"، وشركة من الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مفتاح أنه سيجرى دعوة الشركات والتحالفات الخمس المؤهلة إلى لقاء جماعي بالمتحف المصري الكبير في أوائل شهر أغسطس المقبل في حضور قيادات وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلين عن التحالف الدولى والمكاتب المتخصصة والخبراء ممن أعدوا وراجعوا مستندات الطرح، للرد على الاستفسارات والإيضاحات المتعلقة بهذه المستندات، تمهيدا لاختيار أفضل تحالف دولي، لتولي مهام إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير والمخطط له أن يفتتح خلال الربع الأخير من عام 2020.