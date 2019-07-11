أصدرت وزارة النقل البريطانية، إرشادات للسفن وناقلات النفط لتوخي أقصى درجات الحذر في ذلك عند دخول الممر البحري لمضيق هرمز، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أكد أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران، وأننا أصبحنا نشعر بالقلق حيال قيام إيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية في الخليج وندعو لعدم التصعيد، كما أننا سنبحث أي طلب أمريكي بتقديم الدعم لواشنطن في الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا، أمس، بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صباح اليوم، إلى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران، بريطانيا، بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.