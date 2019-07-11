قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنَّ الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، وأشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة.

وأكّد السفير بسام راضي، أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.